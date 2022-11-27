UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

З одеських портів вийшли ще сім суден з зерном для Азії та Європи

Фото: з одеських портів вийшли ще сім суден з зерном для Азії та Європи (t.me/miUkraune)
Автор: Єлизавета Драбкіна

З портів Великої Одеси вийшли ще сім суден у рамках "зернового коридору". Вони експортують 248 тисяч тонн української агропродукції для країн Азії та Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури.

Зазначається, що зараз в українських портах перебувають 19 суден. На них завантажують 740 тисяч тонн української агропродукції.

По "зерновому коридору" рухається чотири судна під завантаження 105 тисяч тонн агропродукції.

Загалом з початку дії "зернової ініціативи" з українських портів вийшло 501 судно, якими експортовано 12,2 млн тонн продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, Україна безкоштовно відправить пшеницю та кукурудзу Судану, Ємену, Кенії та Нігерії.

Окрім того, президент України Владимир Зеленський запропонував розширити "зерновий коридор" на інші українські порти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МІУпродовольственный кризис