З одеських портів вийшли ще сім суден з зерном для Азії та Європи

Зазначається, що зараз в українських портах перебувають 19 суден. На них завантажують 740 тисяч тонн української агропродукції.

По "зерновому коридору" рухається чотири судна під завантаження 105 тисяч тонн агропродукції.

Загалом з початку дії "зернової ініціативи" з українських портів вийшло 501 судно, якими експортовано 12,2 млн тонн продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, Україна безкоштовно відправить пшеницю та кукурудзу Судану, Ємену, Кенії та Нігерії.

Окрім того, президент України Владимир Зеленський запропонував розширити "зерновий коридор" на інші українські порти.

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