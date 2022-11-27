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Из одесских портов вышли еще семь судов с зерном для Азии и Европы

Фото: из одесских портов вышли еще семь суддов с зерном для Азии и Европы (t.me/miUkraune)
Автор: Елизавета Драбкина

Из портов Большой Одессы вышли еще семь судов в рамках "зернового коридора". Они экспортируют 248 тысяч тонн украинской агропродукции для Азии и Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

В настоящее время в украинских портах находятся 19 судов. На них загружается 740 тысяч тонн украинской агропродукции.

По "зерновому коридору" двигаются четыре судна под загрузку 105 тысяч тонн агропродукции.

Всего с начала действия "зерновой инициативы" из украинских портов вышло 501 судно, по которому экспортировано 12,2 млн тонн продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Напомним, Украина бесплатно отправит пшеницу и кукурузу Судану, Йемену, Кении и Нигерии.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить "зерновой коридор" на другие украинские порты.

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МИУпродовольственный кризис