Из одесских портов вышли еще семь судов с зерном для Азии и Европы
Из портов Большой Одессы вышли еще семь судов в рамках "зернового коридора". Они экспортируют 248 тысяч тонн украинской агропродукции для Азии и Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.
В настоящее время в украинских портах находятся 19 судов. На них загружается 740 тысяч тонн украинской агропродукции.
По "зерновому коридору" двигаются четыре судна под загрузку 105 тысяч тонн агропродукции.
Всего с начала действия "зерновой инициативы" из украинских портов вышло 501 судно, по которому экспортировано 12,2 млн тонн продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.
Напомним, Украина бесплатно отправит пшеницу и кукурузу Судану, Йемену, Кении и Нигерии.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить "зерновой коридор" на другие украинские порты.
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