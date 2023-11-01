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Одеські поліцейські затримали псевдомінера житлових будинків: який йому загрожує термін

Одеса, Середа 01 листопада 2023 04:58
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Одеські поліцейські затримали псевдомінера житлових будинків: який йому загрожує термін Фото: ілюстративне фото (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Чоловік зателефонував до поліції та повідомив, що в одному з будинків закладено вибухівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Національної поліції.

На місце повідомлення про вибухівку виїхали поліцейські, кінологи та вибухотехніки. Після огляду будівлі з’ясувалося, що бомби немає. За кілька годин правоохоронці знайшли та затримали зловмисника.

Зловмисник виявився іноземцем, який мешкав у цьому ж будинку. Поліцейські затримали його, а телефон, з якого він телефонував, вилучили як речовий доказ.

Свій вчинок правопорушник виправдовував алкогольним сп'янінням.

"Чоловікові загрожує від двох до шести років позбавлення волі. Слідство триває", - повідомили у поліції.

Мінування об'єктів в Україні

Днями у Львівській ОВА шукали вибухівку після надходження анонімного дзвінка про мінування будівлі.

Також дзвінки про мінування надходили до адміністрацій київських навчальних закладів після початку навчального року.

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