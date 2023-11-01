Одесские полицейские задержали псевдоминера жилых домов: какой ему грозит срок
Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что в одном из домов заложена взрывчатка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Национальной полиции.
На место сообщения о взрывчатке выехали полицейские, кинологи и взрывотехники. После осмотра здания выяснилось, что бомбы нет. Через несколько часов правоохранители нашли и задержали злоумышленника.
Злоумышленник оказался иностранцем, который жил в этом же доме. Полицейские задержали его, а телефон, с которого он позвонил, изъяли в качестве вещественного доказательства.
Свой поступок правонарушитель оправдывал алкогольным опьянением.
"Мужчине грозит от двух до шести лет лишения свободы. Следствие продолжается", - сообщили в полиции.
Минирование объектов в Украине
На днях, во Львовской ОВА искали взрывчатку после поступления анонимного звонка о минировании здания.
Также звонки о минировании поступали администрациям киевских учебных заведений после начала учебного года.
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