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Одесские полицейские задержали псевдоминера жилых домов: какой ему грозит срок

Одесса, Среда 01 ноября 2023 04:58
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Одесские полицейские задержали псевдоминера жилых домов: какой ему грозит срок Фото: иллюстративное фото (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что в одном из домов заложена взрывчатка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Национальной полиции.

На место сообщения о взрывчатке выехали полицейские, кинологи и взрывотехники. После осмотра здания выяснилось, что бомбы нет. Через несколько часов правоохранители нашли и задержали злоумышленника.

Злоумышленник оказался иностранцем, который жил в этом же доме. Полицейские задержали его, а телефон, с которого он позвонил, изъяли в качестве вещественного доказательства.

Свой поступок правонарушитель оправдывал алкогольным опьянением.

"Мужчине грозит от двух до шести лет лишения свободы. Следствие продолжается", - сообщили в полиции.

Минирование объектов в Украине

На днях, во Львовской ОВА искали взрывчатку после поступления анонимного звонка о минировании здания.

Также звонки о минировании поступали администрациям киевских учебных заведений после начала учебного года.

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