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У Києві знову повідомили про "замінування" шкіл та коледжів

Київ, Понеділок 04 вересня 2023 09:03
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У Києві знову повідомили про "замінування" шкіл та коледжів Ілюстративне фото: у Києві знову повідомили про "замінування" шкіл та коледжів  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Київська поліція отримала повідомлення про нібито "замінування" усіх середніх шкіл та коледжів столиці у другий навчальний день після літніх канікул.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

Працівники поліції та підрозділи ДСНС вживають необхідних заходів.

Щодо евакуації дітей та вчителів з приміщень, то рішення буде приймати додатково адміністрація навчальних закладів та поліція.

Що цьому передувало

1 вересня також повідомляли про нібито замінування усіх середніх шкіл. Після ретельної перевірки ця інформація не підтвердилася.

РБК-Україна повідомляло, що у школах Києва думають над тим, аби ввести другу зміни або змішану систему навчання через недостатню кількість укриттів.

Окрім того, видання повідомляло про те, що зміниться у навчальній програмі цього року.

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