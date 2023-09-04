У Києві знову повідомили про "замінування" шкіл та коледжів
Київська поліція отримала повідомлення про нібито "замінування" усіх середніх шкіл та коледжів столиці у другий навчальний день після літніх канікул.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.
Працівники поліції та підрозділи ДСНС вживають необхідних заходів.
Щодо евакуації дітей та вчителів з приміщень, то рішення буде приймати додатково адміністрація навчальних закладів та поліція.
Що цьому передувало
1 вересня також повідомляли про нібито замінування усіх середніх шкіл. Після ретельної перевірки ця інформація не підтвердилася.
РБК-Україна повідомляло, що у школах Києва думають над тим, аби ввести другу зміни або змішану систему навчання через недостатню кількість укриттів.
Окрім того, видання повідомляло про те, що зміниться у навчальній програмі цього року.
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