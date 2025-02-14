На засіданні уряду було ухвалено рішення про приєднання Одеської юридичної академії до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Це рішення стало частиною ширшої реформи вищої освіти, яку активно впроваджує Міністерство освіти і науки України, переглядаючи мережу закладів.

"Реорганізація не вплине негативно на студентів та викладачів; проте інша ситуація - для керівного складу закладу, серед якого є особи, зокрема Сергій Ківалов, який, мені так видається, ніколи не мав морального права залишатися в освіті після відомих усім фактів у його біографії" - зазначив Оксен Лісовий.

Одеська юридична академія виникла в результаті відокремлення юридичного інституту від Національного університету імені І.І. Мечникова.

За словами міністра освіти, повернення академії до структури класичного університету є логічним і символічним кроком, оскільки таке середовище формує світогляд майбутніх правників. Головне - не лише форма, а й система цінностей, що панує в закладі та культивується його керівництвом.

"Оскільки суддя, адвокат, правозахисник, прокурор - це про правду, доброчесність, справедливість, неупередженість, відповідальність, патріотизм і широкий світогляд" - зазначив Оксен Лісовий.