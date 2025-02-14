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Одесская юридическая академия присоединяется к университету Мечникова: объяснение министра образования

Фото: Реорганизация Одесской юридической академии (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

Одесская юридическая академия присоединяется к Одесскому национальному университету имени И.И. Мечникова. Это решение правительства является частью реорганизации высшего образования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Facebook министра образования Украины Оксена Лисового.

На заседании правительства было принято решение о присоединении Одесской юридической академии к Одесскому национальному университету имени И.И. Мечникова.

Это решение стало частью более широкой реформы высшего образования, которую активно внедряет Министерство образования и науки Украины, пересматривая сеть заведений.

"Реорганизация не повлияет негативно на студентов и преподавателей; однако другая ситуация - для руководящего состава заведения, среди которого есть лица, в частности Сергей Кивалов, который, мне так кажется, никогда не имел морального права оставаться в образовании после известных всем фактов в его биографии", - отметил Оксен Лисовой.

Одесская юридическая академия возникла в результате отделения юридического института от Национального университета имени И.И.Мечникова.

По словам министра образования, возвращение академии в структуру классического университета является логичным и символическим шагом, поскольку такая среда формирует мировоззрение будущих юристов. Главное - не только форма, но и система ценностей, которая царит в заведении и культивируется его руководством.

"Поскольку судья, адвокат, правозащитник, прокурор - это о правде, добропорядочности, справедливости, беспристрастности, ответственности, патриотизме и широком мировоззрении", - отметил Оксен Лисовой.

Напомним, что реорганизация Одесской юридической академии будет проводиться постепенно в течение 2025 года. Для передачи имущества и решения кадровых вопросов будет создана специальная комиссия, которую возглавит ректор Одесского национального университета имени И.И. Мечникова.

Правительство отмечает, что изменения не повлияют на студентов: они продолжат обучение по привычным программам, без изменений в финансировании. Бюджетные места сохранятся, а стоимость контрактного обучения останется без изменений. Права научно-педагогических работников будут сохранены, за исключением руководства обоих заведений.

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