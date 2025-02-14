На заседании правительства было принято решение о присоединении Одесской юридической академии к Одесскому национальному университету имени И.И. Мечникова.

Это решение стало частью более широкой реформы высшего образования, которую активно внедряет Министерство образования и науки Украины, пересматривая сеть заведений.

"Реорганизация не повлияет негативно на студентов и преподавателей; однако другая ситуация - для руководящего состава заведения, среди которого есть лица, в частности Сергей Кивалов, который, мне так кажется, никогда не имел морального права оставаться в образовании после известных всем фактов в его биографии", - отметил Оксен Лисовой.

Одесская юридическая академия возникла в результате отделения юридического института от Национального университета имени И.И.Мечникова.

По словам министра образования, возвращение академии в структуру классического университета является логичным и символическим шагом, поскольку такая среда формирует мировоззрение будущих юристов. Главное - не только форма, но и система ценностей, которая царит в заведении и культивируется его руководством.

"Поскольку судья, адвокат, правозащитник, прокурор - это о правде, добропорядочности, справедливости, беспристрастности, ответственности, патриотизме и широком мировоззрении", - отметил Оксен Лисовой.