Одесская юридическая академия присоединяется к университету Мечникова: объяснение министра образования

Одесская юридическая академия присоединяется к Одесскому национальному университету имени И.И. Мечникова. Это решение правительства является частью реорганизации высшего образования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Facebook министра образования Украины Оксена Лисового.
На заседании правительства было принято решение о присоединении Одесской юридической академии к Одесскому национальному университету имени И.И. Мечникова.
Это решение стало частью более широкой реформы высшего образования, которую активно внедряет Министерство образования и науки Украины, пересматривая сеть заведений.
"Реорганизация не повлияет негативно на студентов и преподавателей; однако другая ситуация - для руководящего состава заведения, среди которого есть лица, в частности Сергей Кивалов, который, мне так кажется, никогда не имел морального права оставаться в образовании после известных всем фактов в его биографии", - отметил Оксен Лисовой.
Одесская юридическая академия возникла в результате отделения юридического института от Национального университета имени И.И.Мечникова.
По словам министра образования, возвращение академии в структуру классического университета является логичным и символическим шагом, поскольку такая среда формирует мировоззрение будущих юристов. Главное - не только форма, но и система ценностей, которая царит в заведении и культивируется его руководством.
"Поскольку судья, адвокат, правозащитник, прокурор - это о правде, добропорядочности, справедливости, беспристрастности, ответственности, патриотизме и широком мировоззрении", - отметил Оксен Лисовой.
Напомним, что реорганизация Одесской юридической академии будет проводиться постепенно в течение 2025 года. Для передачи имущества и решения кадровых вопросов будет создана специальная комиссия, которую возглавит ректор Одесского национального университета имени И.И. Мечникова.
Правительство отмечает, что изменения не повлияют на студентов: они продолжат обучение по привычным программам, без изменений в финансировании. Бюджетные места сохранятся, а стоимость контрактного обучения останется без изменений. Права научно-педагогических работников будут сохранены, за исключением руководства обоих заведений.