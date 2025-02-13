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В Одесі об'єднали два університети: про які виші йдеться

Четвер 13 лютого 2025 17:41
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В Одесі об'єднали два університети: про які виші йдеться Фото: ОНУ імені І.І. Мечникова (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Веремєєва

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про укрупнення мережі закладів вищої освіти. У межах цього рішення до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова приєднали з Національним університетом "Одеська юридична академія".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Повідомляється, що реорганізація відбуватиметься поступово протягом 2025 року. Для передачі майна та узгодження кадрових питань створять спеціальну комісію під керівництвом ректора ОНУ імені І.І. Мечникова.

Уряд запевняє, що зміни не вплинуть негативно на студентів: вони продовжать навчання за тими ж освітніми програмами без зміни умов фінансування, зокрема, збережуться бюджетні місця, а вартість контрактного навчання залишиться незмінною. Права науково-педагогічних працівників також захищені, за винятком керівного складу обох університетів.

Це рішення є частиною державної політики з оптимізації мережі закладів вищої освіти. За останні 15 років середня кількість студентів у вишах скоротилася вдвічі, що спонукало уряд до укрупнення університетів. Об’єднання має сприяти покращенню якості освіти, ефективнішому використанню ресурсів та модернізації наукової інфраструктури.

Раніше РБК-Україна писало, що у Київському авіаційному інституті (КАІ) сформували нову наглядову раду в межах трансформації освіти для зміцнення обороноздатності країни. До складу ради увійшли Тарас Чмут, Роман Грищук, Євгенія Беспалова, Андрій Бродецький, Ганна Гвоздяр, Антон Сененко та Петро Чернишов. Вони мають досвід у бізнесі, волонтерстві та інших сферах. Оновлена рада працюватиме над розвитком КАІ як головного центру підготовки фахівців у сфері defense tech.

Також ми розповідали, що Міноборони подало заявки на вступ семи вищих військових навчальних закладів до Європейського коледжу безпеки та оборони (ESDC). Це дозволить покращити підготовку українських військових за європейськими стандартами.

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