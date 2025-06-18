Одеська юракадемія подала до суду на МОН через заяви заступника міністра

Позов подано у квітні 2025 року. Університет вимагає від міністерства 1 мільйон гривень компенсації моральної шкоди через публічні висловлювання заступника міністра Михайла Винницького.

За твердженням позивача, Винницький поширив недостовірну інформацію про те, що нерухоме майно вишу нібито було переведено у приватну власність, а більшість освітніх програм не мають акредитації.

Університет вимагає визнати ці твердження неправдивими та зобов’язати МОН їх спростувати. До розгляду справи суд уже залучив Михайла Винницького як третю особу.