Одесская юракадемия подала в суд на МОН из-за заявлений заместителя министра

Иск подан в апреле 2025 года. Университет требует от министерства 1 миллион гривен компенсации морального вреда из-за публичных высказываний заместителя министра Михаила Винницкого.

По утверждению истца, Винницкий распространил недостоверную информацию о том, что недвижимое имущество вуза якобы было переведено в частную собственность, а большинство образовательных программ не имеют аккредитации.

Университет требует признать эти утверждения ложными и обязать МОН их опровергнуть. К рассмотрению дела суд уже привлек Михаила Винницкого в качестве третьего лица.