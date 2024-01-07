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Одеська область через негоду готується перевести школи на дистанційку

Фото: школи перейдуть на дистанційну освіту у разі негоди (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Школи Одеської області готуються перейти на дистанційну форму навчання через можливу негоду.

Про це розповіла директор департаменту освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У разі несприятливих погодних умов, просимо утриматись від переміщень вулицями. Класні керівники повідомлять про підключення до онлайн-уроків", - йдеться у її повідомленні.

Буйневич також зауважила, що дитячі садочки прийматимуть дітей в режимі чергових груп.

Батькам радять чекати додаткових повідомлень зі шкіл та садочків.

Погода в Україні

Нагадаємо, синоптики повідомили, що жителів Одеси та області попередили про шторм.

Протягом доби у регіоні очікуються значні дощі. Видимість під час опадів 200-500 метрів. Вітер вранці та вдень північно-східний 15-20 м/с.

Крім того, в Укргідрометцентрі зазначали, що сьогодні у більшості областей дощ та мокрий сніг, ожеледь, налипання мокрого снігу. У центральних регіонах та Донецькій області - хуртовина, а на півдні - дощ.

Крім того, у західних, центральних та східних областях шквали до 15-20 м/с.

Температура повітря сьогодні від +1 до -4, на півдні +5 +10, а на півночі -7 -12 градусів. У Чернігівській та Сумській області синоптики прогнозують місцями -15 -20 градусів.

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