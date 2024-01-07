В Україні штормове попередження, в Одесі посилюється загроза мін
Погода в Україні завтра, 8 січня, погіршиться. Оголошене штормове попереджання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр та міськраду Одеси.
За даними синоптиків, завтра на півдні України очікується ожеледь та налипання мокрого снігу. У центральних областях та на сході прогнозується сильний сніг, хуртовина.
Пориви вітру будуть досягати 15-20 м/с. Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.
Жителів Одеси та області також попереджають про шторм. Протягом доби у регіоні очікуються значні дощі. Видимість під час опадів 200-500 метрів. Вітер вранці та вдень північно-східний 15-20 м/с.
"Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока вірогідність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя", - повідомляє мерія Одеси.
Погода в Україні
В Укргідрометцентрі зазначали, що сьогодні у більшості областей дощ та мокрий сніг, ожеледь, налипання мокрого снігу. У центральних регіонах та Донецькій області - хуртовина, а на півдні - дощ.
Крім того, у західних, центральних та східних областях шквали до 15-20 м/с.
Температура повітря сьогодні від +1 до -4, на півдні +5 +10, а на півночі -7 -12 градусів. У Чернігівській та Сумській області синоптики прогнозують місцями -15 -20 градусів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.