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В Україні штормове попередження, в Одесі посилюється загроза мін

Одеса, Неділя 07 січня 2024 14:23
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В Україні штормове попередження, в Одесі посилюється загроза мін Фото: в Україні оголосили штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні завтра, 8 січня, погіршиться. Оголошене штормове попереджання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр та міськраду Одеси.

За даними синоптиків, завтра на півдні України очікується ожеледь та налипання мокрого снігу. У центральних областях та на сході прогнозується сильний сніг, хуртовина.

Пориви вітру будуть досягати 15-20 м/с. Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.

В Україні штормове попередження, в Одесі посилюється загроза мін

Жителів Одеси та області також попереджають про шторм. Протягом доби у регіоні очікуються значні дощі. Видимість під час опадів 200-500 метрів. Вітер вранці та вдень північно-східний 15-20 м/с.

"Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока вірогідність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя", - повідомляє мерія Одеси.

Погода в Україні

В Укргідрометцентрі зазначали, що сьогодні у більшості областей дощ та мокрий сніг, ожеледь, налипання мокрого снігу. У центральних регіонах та Донецькій області - хуртовина, а на півдні - дощ.

Крім того, у західних, центральних та східних областях шквали до 15-20 м/с.

Температура повітря сьогодні від +1 до -4, на півдні +5 +10, а на півночі -7 -12 градусів. У Чернігівській та Сумській області синоптики прогнозують місцями -15 -20 градусів.

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