Одесская область из-за непогоды готовится перевести школы на дистанционку

"В случае неблагоприятных погодных условий, просим воздержаться от перемещений по улицам. Классные руководители сообщат о подключении к онлайн-урокам", - говорится в ее сообщении.

Буйневич также отметила, что детские сады будут принимать детей в режиме дежурных групп.

Родителям советуют ждать дополнительных сообщений из школ и садиков.

Погода в Украине

Напомним, синоптики сообщили, что жители Одессы и области предупредили о шторме.

В течение суток в регионе ожидаются сильные дожди. Видимость при осадках 200-500 метров. Ветер утром и днем северо-восточный 15-20 м/с.

Кроме того, в Укргидрометцентре отмечали, что сегодня в большинстве областей дождь и мокрый снег, гололедица, налипание мокрого снега. В центральных регионах и Донецкой области - метель, а на юге - дождь.

Кроме того, в западных, центральных и восточных областях шквалы до 15-20 м/с.

Температура воздуха сегодня от +1 до -4, на юге +5+10, а на севере -7 -12 градусов. В Черниговской и Сумской области синоптики прогнозируют местами -15-20 градусов.

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