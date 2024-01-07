Одеська область через негоду готується перевести школи на дистанційку
Школи Одеської області готуються перейти на дистанційну форму навчання через можливу негоду.
Про це розповіла директор департаменту освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"У разі несприятливих погодних умов, просимо утриматись від переміщень вулицями. Класні керівники повідомлять про підключення до онлайн-уроків", - йдеться у її повідомленні.
Буйневич також зауважила, що дитячі садочки прийматимуть дітей в режимі чергових груп.
Батькам радять чекати додаткових повідомлень зі шкіл та садочків.
Погода в Україні
Нагадаємо, синоптики повідомили, що жителів Одеси та області попередили про шторм.
Протягом доби у регіоні очікуються значні дощі. Видимість під час опадів 200-500 метрів. Вітер вранці та вдень північно-східний 15-20 м/с.
Крім того, в Укргідрометцентрі зазначали, що сьогодні у більшості областей дощ та мокрий сніг, ожеледь, налипання мокрого снігу. У центральних регіонах та Донецькій області - хуртовина, а на півдні - дощ.
Крім того, у західних, центральних та східних областях шквали до 15-20 м/с.
Температура повітря сьогодні від +1 до -4, на півдні +5 +10, а на півночі -7 -12 градусів. У Чернігівській та Сумській області синоптики прогнозують місцями -15 -20 градусів.
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