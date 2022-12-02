UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Одесити сьогодні зможуть почути звук вибуху: у чому причина

Фото: машина вибухотехніків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі було виявлено артилерійський снаряд часів Другої Світової війни, і у п'ятницю, 2 грудня, фахівці піротехніки здійснять контрольований підрив боєприпасу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

Так, чиновник попереджає, що звук вибуху, який можуть почути сьогодні одесити, пов'язаний з цією ліквідацією снаряда.

Братчук уточнив, що старий боєприпас виявили напередодні у Малинівському районі Одеси.

Артилерійський снаряд калібру 82 мм було вилучено, і на відповідному безпечному майданчику піротехніки ДСНС його контрольовано знищать шляхом підриву.

Нагадаємо, перед цим, 1 грудня, у Київській області у Вишгородському районі знищували вибухонебезпечні предмети. У зв'язку з цим мешканці деяких громад могли почути звуки вибухів.

А наприкінці листопада мешканців Чернігова та району попереджали про звуки пострілів, що пов'язано з навчаннями військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаДСНСВибух