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Одесситы сегодня смогут услышать звук взрыва: в чем причина

Фото: машина взрывотехников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе был обнаружен артиллерийский снаряд времен Второй Мировой войны, и в пятницу, 2 декабря, специалисты пиротехники осуществят контролированный подрыв боеприпаса.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

Так, чиновник предупреждает, что звук взрыва, который могут сегодня услышать одесситы, связан с этой ликвидацией снаряда.

Братчук уточнил, что старый боеприпас обнаружили накануне в Малиновском районе Одессы.

Артиллерийский снаряд калибра 82 мм был изъят, и на соответствующей безопасной площадке пиротехники ГСЧС его контролировано уничтожат путем подрыва.

Напомним, перед этим, 1 декабря, в Киевской области в Вышгородском районе уничтожали взрывоопасные предметы. В связи с этим жители некоторых общин могли слышать звуки взрывов.

А в конце ноября жителей Чернигова и района предупреждали о звуках выстрелов, что связано с учениями военных.

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ОдессаГСЧСВзрыв