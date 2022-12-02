Одесситы сегодня смогут услышать звук взрыва: в чем причина

В Одессе был обнаружен артиллерийский снаряд времен Второй Мировой войны, и в пятницу, 2 декабря, специалисты пиротехники осуществят контролированный подрыв боеприпаса.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.
Так, чиновник предупреждает, что звук взрыва, который могут сегодня услышать одесситы, связан с этой ликвидацией снаряда.
Братчук уточнил, что старый боеприпас обнаружили накануне в Малиновском районе Одессы.
Артиллерийский снаряд калибра 82 мм был изъят, и на соответствующей безопасной площадке пиротехники ГСЧС его контролировано уничтожат путем подрыва.
Напомним, перед этим, 1 декабря, в Киевской области в Вышгородском районе уничтожали взрывоопасные предметы. В связи с этим жители некоторых общин могли слышать звуки взрывов.
А в конце ноября жителей Чернигова и района предупреждали о звуках выстрелов, что связано с учениями военных.
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