Одесситы сегодня смогут услышать звук взрыва: в чем причина

В Одессе был обнаружен артиллерийский снаряд времен Второй Мировой войны, и в пятницу, 2 декабря, специалисты пиротехники осуществят контролированный подрыв боеприпаса.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

Так, чиновник предупреждает, что звук взрыва, который могут сегодня услышать одесситы, связан с этой ликвидацией снаряда. Братчук уточнил, что старый боеприпас обнаружили накануне в Малиновском районе Одессы. Артиллерийский снаряд калибра 82 мм был изъят, и на соответствующей безопасной площадке пиротехники ГСЧС его контролировано уничтожат путем подрыва.