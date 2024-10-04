Одесит звів наклеп на фельдшера "швидкої": реакція глави ОВА на скандал

У четвер, 3 жовтня, ввечері у мережі з'явилось відео, на якому одесит викликав "швидку допомогу" й до нього буцімто приїхав нетверезий медик. "Пацієнт" публічно звинуватив фельдшера у пияцтві. На наклеп відреагував голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідний допис посадовця у Facebook.

Що відомо про наклеп на фельдшера в Одесі

За словами очільника Одеської обласної військової адміністрації, вчора ввечері, не розібравшись у ситуації, фельдшера швидкої медичної допомоги Юрія Луньова публічно звинуватили в нібито пияцтві.

Кіпер пояснив, що це сталось через особливості його мовлення, які є наслідком перенесеного раніше інсульту.

"Юрій пояснив це автору ганебного відео, при цьому був змушений виправдовуватися та телефонувати диспетчеру, доповідаючи про інцидент", - розповів посадовець українцям.

Глава Одеської ОВА висловив обурення тим, що "фельдшер вислухав на свою адресу нецензурну лайку та образи від "пацієнта", а потім був публічно знеславлений".

"Поки "диванні експерти" займаються ганебним цькуванням, Юрій Анатолійович продовжує щодня рятувати життя, попри всі труднощі та свій діагноз. Людина, яка має за плечима 30 років роботи, заслуговує на повагу", - наголосив Кіпер.

Насамкінець він зауважив, що вимагає від усіх горе-блогерів і Telegram-каналів:

видалити відео безпідставного і ганебного цькування медика

вибачитися перед фельдшером

Допис Олега Кіпера (скриншот: facebook.com/Олег Кіпер)