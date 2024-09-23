Стало відомо де знаходиться тренер, який облаяв військового в Одесі

Фітнес-тренер, який облаяв військового та побажав смерті усім, хто перебуває на фронті, наразі сам проходить підготовку перед виконанням бойових завдань.

Про це заявив начальник Одеського ТЦК та СП Юрий Пуйко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю проєкту Ukrainian Witness.

Відомо, що чоловік спочатку облаяв військового, після чого побажав смерті усім, хто перебуває на фронті та виконує бойові задачі.

Також зазначимо, що повістку фітнес-тренер отримав в день скандалу.

Начальник Одеського ТЦК та СП зазначив в інтерв'ю, що чоловік зрозумів свою помилку, тому його було призвано за згодою до одного з бойових підрозділів військових частин оперативного командування "Південь".

За його словами, наразі фітнес-тренер проходить підготовку до виконання бойових задач.

"Я думаю, що час ще не вичерпаний, щоб він став у стрій до бойових підрозділів. Але він десь на етапі підготовки", - сказав Пуйко.

Що передувало

Як ми вже зазначили, фітнес-тренер публічно облаяв військовослужбовця та побажав іншим смерті. Інцидент стався на початку липня в Одесі, коли в Інтернеті почали поширювати відео зі скандалом.

Побачивши одне із них, одеський громадський діяч та волонтер Дем’ян Ганул згодом оприлюднив фото з тим самим чоловіком. У нього був розбитий ніс.

Він також повідомив, що тренером виявився Свивастян Гогович. Пізніше активіст показав відео, як його забирають представники місцевого ТЦК та СП.