Одессит оклеветал фельдшера "скорой": реакция главы ОВА на скандал
В четверг, 3 октября, вечером в сети появилось видео, на котором одессит вызвал "скорую помощь" и к нему якобы приехал нетрезвый медик. "Пациент" публично обвинил фельдшера в пьянстве. На клевету отреагировал глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий пост чиновника в Facebook.
Что известно о клевете на фельдшера в Одессе
По словам главы Одесской областной военной администрации, вчера вечером, не разобравшись в ситуации, фельдшера скорой медицинской помощи Юрия Лунева публично обвинили в якобы пьянстве.
Кипер объяснил, что это произошло из-за особенностей его речи, которые являются следствием перенесенного ранее инсульта.
"Юрий объяснил это автору позорного видео, при этом был вынужден оправдываться и звонить по телефону диспетчеру, докладывая об инциденте", - рассказал чиновник украинцам.
Глава Одесской ОВА выразил возмущение тем, что "фельдшер выслушал в свой адрес нецензурную брань и обиды от "пациента", а затем был публично обесславлен".
"Пока "диванные эксперты" занимаются позорной травлей, Юрий Анатольевич продолжает ежедневно спасать жизни, несмотря на все трудности и свой диагноз. Человек, имеющий за плечами 30 лет работы, заслуживает уважения", - подчеркнул Кипер.
В заключение он отметил, что требует от всех горе-блоггеров и Telegram-каналов:
- удалить видео безосновательной и позорной травли медика
- извиниться перед фельдшером
Сообщение Олега Кипера (скриншот: facebook.com/Олег Кипер)
Напомним, ранее мы рассказывали о фитнес-тренере, который обругал военного в Одессе и пожелал смерти всем, кто находится на фронте и выполняет боевые задачи.
В день скандала он получил повестку и уже вскоре после этого начальник Одесского ТЦК и СП рассказал, что мужчина понял свою ошибку, поэтому был призван по соглашению в одно из боевых подразделений воинских частей оперативного командования "Юг".
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