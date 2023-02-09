В Одесі зупинили електротранспорт, за ніч в районі сталося понад 100 аварій на мережах

За даними ДТЕК "Одеські електромережі", після ракетного обстрілу Одеської області, що стався зранку 26 січня, на всій території області на ранок, 9 лютого, продовжують діяти екстрені відключення (аварійне без застосування графіку погодинних відключень).

Як розповів голова Одеської ОВА Максим Марченко, за ніч по Одеському району трапилось понад сто локальних аварій.

"Дав доручення негайно відреагувати на кожну з них", - написав він в Telegram.

Водночас як зазначив голова регіону, на цей час ситуація зі світлом дещо покращилась.

"Неймовірними спільними зусиллями нам вдалось подати додатковий обсяг електроенергії на Одеський район та місто Одесу. Саме зараз іде тестування графіків які ДТЕК має анонсувати не пізніше ніж сьогодні ввечері", - додав Марченко.

Наразі в Одесі не курсують тролейбуси та трамваї.

Як повідомлялось, в Одеській області поступово покращується ситуація з енергопостачанням. Вже до кінця доби в регіоні скоротять тривалість обмежень.

Нагадаємо, ремонти на енергетичних об’єктах в Одесі мають завершитися 10 лютого. Разом з цим буде можливо буде поновити електропостачання у місті та районі.