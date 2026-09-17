В Одесі пошкоджені будинки після нічної атаки, є постраждалі діти (фото наслідків)

Нагадаємо, це вже не перша атака на Одесу лише за цю ніч - раніше 17 вересня Росія вже атакувала місто, пошкодивши багатоповерховий житловий будинок, серед постраждалих була дитина.

Також нагадаємо, унаслідок нічної атаки РФ на Одесу 12 вересня суттєво пошкоджено багатоповерховий житловий будинок - тоді теж були постраждалі, а згодом під завалами цього будинку знайшли тіло загиблого.