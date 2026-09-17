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В Одессе повреждены дома после ночной атаки, есть пострадавшие дети (фото последствий)

07:15 17.09.2026 Чт
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: последствия российского удара по Одессе 17 сентября (t.me/odesaMVA)

Ночью 17 сентября Россия атаковала Одессу - повреждена 19-этажка и несколько частных домов, один из которых разрушен. Пострадали шесть человек, среди них двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской городской военной администрации Сергея Лысака.

Что известно о последствиях

В результате ночной атаки в Одессе получила повреждения жилая 19-этажка . В другом районе города разрушен частный жилой дом, еще один - поврежден.

Пострадали также хозяйственные постройки.

Кроме того, зафиксированы повреждения инфраструктуры города.

Фото: последствия российской атаки на Одессу 17 сентября (t.me/odesaMVA)

Есть пострадавшие

В результате атаки пострадали шесть человек, среди них - двое детей.

На местах продолжаются работы по ликвидации последствий атаки и закрытию выбитых окон. Продолжают работу оперативные штабы, где жители могут получить необходимую помощь.

Напомним, это уже не первая атака на Одессу только за эту ночь - раньше 17 сентября Россия уже атаковала город, повредив многоэтажный жилой дом, среди пострадавших был ребенок.

Также напомним, в результате ночной атаки РФ на Одессу 12 сентября существенно поврежден многоэтажный жилой дом - тогда тоже были пострадавшие, а впоследствии под завалами этого дома обнаружили тело погибшего.

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