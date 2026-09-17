В Одессе повреждены дома после ночной атаки, есть пострадавшие дети (фото последствий)

Напомним, это уже не первая атака на Одессу только за эту ночь - раньше 17 сентября Россия уже атаковала город, повредив многоэтажный жилой дом, среди пострадавших был ребенок.

Также напомним, в результате ночной атаки РФ на Одессу 12 сентября существенно поврежден многоэтажный жилой дом - тогда тоже были пострадавшие, а впоследствии под завалами этого дома обнаружили тело погибшего.