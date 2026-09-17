ua en ru
Чт, 17 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Одессе повреждены дома после ночной атаки, есть пострадавшие дети (фото последствий)

07:15 17.09.2026 Чт
1 мин
aimg Екатерина Коваль
В Одессе повреждены дома после ночной атаки, есть пострадавшие дети (фото последствий) Фото: последствия российского удара по Одессе 17 сентября (t.me/odesaMVA)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Ночью 17 сентября Россия атаковала Одессу - повреждена 19-этажка и несколько частных домов, один из которых разрушен. Пострадали шесть человек, среди них двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской городской военной администрации Сергея Лысака.

Что известно о последствиях

В результате ночной атаки в Одессе получила повреждения жилая 19-этажка . В другом районе города разрушен частный жилой дом, еще один - поврежден.

Пострадали также хозяйственные постройки.

Кроме того, зафиксированы повреждения инфраструктуры города.

Фото: последствия российской атаки на Одессу 17 сентября (t.me/odesaMVA)

Есть пострадавшие

В результате атаки пострадали шесть человек, среди них - двое детей.

На местах продолжаются работы по ликвидации последствий атаки и закрытию выбитых окон. Продолжают работу оперативные штабы, где жители могут получить необходимую помощь.

Напомним, это уже не первая атака на Одессу только за эту ночь - раньше 17 сентября Россия уже атаковала город, повредив многоэтажный жилой дом, среди пострадавших был ребенок.

Также напомним, в результате ночной атаки РФ на Одессу 12 сентября существенно поврежден многоэтажный жилой дом - тогда тоже были пострадавшие, а впоследствии под завалами этого дома обнаружили тело погибшего.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Одесса Война России против Украины
Новости
Повреждены дома и склады, есть пострадавшие: все последствия атаки на Киев
Повреждены дома и склады, есть пострадавшие: все последствия атаки на Киев
Аналитика
Путин хотел сделать Россию великой, а сделал великим НАТО: интервью с экс-директором ЦРУ Петреусом
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Путин хотел сделать Россию великой, а сделал великим НАТО: интервью с экс-директором ЦРУ Петреусом