В Одессе повреждены дома после ночной атаки, есть пострадавшие дети (фото последствий)

Ночью 17 сентября Россия атаковала Одессу - повреждена 19-этажка и несколько частных домов, один из которых разрушен. Пострадали шесть человек, среди них двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской городской военной администрации Сергея Лысака.

На местах продолжаются работы по ликвидации последствий атаки и закрытию выбитых окон. Продолжают работу оперативные штабы, где жители могут получить необходимую помощь.

В результате атаки пострадали шесть человек , среди них - двое детей .

В результате ночной атаки в Одессе получила повреждения жилая 19-этажка . В другом районе города разрушен частный жилой дом , еще один - поврежден.

Напомним, это уже не первая атака на Одессу только за эту ночь - раньше 17 сентября Россия уже атаковала город, повредив многоэтажный жилой дом, среди пострадавших был ребенок.

Также напомним, в результате ночной атаки РФ на Одессу 12 сентября существенно поврежден многоэтажный жилой дом - тогда тоже были пострадавшие, а впоследствии под завалами этого дома обнаружили тело погибшего.