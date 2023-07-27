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В Одесі зросла кількість жертв через російську атаку 23 липня

Фото: зросла кількість жертв ворожої атаки на Одесу 23 липня (t.me/odesacityofficial)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість жертв внаслідок ракетного удару по Одесі 23 липня зросла. Всього відомо про двох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міської влади Одеси.

Тіло жінки виявили у нежитловій прибудові біля зруйнованого приватного будинку на вулиці Парковій. Наразі особу загиблої встановлюється.

Внаслідок ракетної атаки у неділю, 23 липня, в Одесі загинуло двоє осіб. Інша жертва - охоронець ресторану. Також відомо про 22 осіб, які отримали поранення через обстріл окупантів.

Наймасштабніша атака на Одесу

В ніч на 23 липня російські окупанти випустили по центру Одеси 19 ракет різних типів. Сили ППО збили 9 з них. Це був один з наймасовіших обстрілів Одеси від початку повномасштабної війни.

Російські ракети влучили в історичний центр міста. Пошкоджено понад 20 історичних пам'яток, зокрема частково зруйнований Спасо-Преображенський кафедральний собор.

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