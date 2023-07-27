В Одессе выросло количество жертв из-за российской атаки 23 июля

Тело женщины обнаружили в нежилой пристройке возле разрушенного частного дома на улице Парковой. Сейчас личность погибшей устанавливается.

В результате ракетной атаки в воскресенье, 23 июля, в Одессе погибли два человека. Вторая жертва - охранник ресторана. Также известно о 22 человек, получивших ранения из-за обстрела оккупантов.

Самая масштабная атака на Одессу

В ночь на 23 июля российские оккупанты выпустили по центру Одессы 19 ракет разных типов. Силы ПВО сбили 9 из них. Это был один из самых массовых обстрелов Одессы с начала полномасштабной войны.

Российские ракеты попали в исторический центр города. Повреждено более 20 памятников, в частности частично разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор.

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