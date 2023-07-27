RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одессе выросло количество жертв из-за российской атаки 23 июля

Фото: возросло количество жертв вражеской атаки на Одессу 23 июля (t.me/odesacityofficial)
Автор: Наталья Юрченко

Число жертв в результате ракетного удара по Одессе 23 июля возросло. Всего известно о двух погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городских властей Одессы.

Тело женщины обнаружили в нежилой пристройке возле разрушенного частного дома на улице Парковой. Сейчас личность погибшей устанавливается.

В результате ракетной атаки в воскресенье, 23 июля, в Одессе погибли два человека. Вторая жертва - охранник ресторана. Также известно о 22 человек, получивших ранения из-за обстрела оккупантов.

Самая масштабная атака на Одессу

В ночь на 23 июля российские оккупанты выпустили по центру Одессы 19 ракет разных типов. Силы ПВО сбили 9 из них. Это был один из самых массовых обстрелов Одессы с начала полномасштабной войны.

Российские ракеты попали в исторический центр города. Повреждено более 20 памятников, в частности частично разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одессаракетный ударракетна атакаВойна в УкраинеВойна России против Украины