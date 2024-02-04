UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Одесі зранку спалахнула пожежа на складі: фото, відео

Фото: в Одесі згорів склад (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Наталія Юрченко

Потужна пожежа спалахнула в Одесі зранку 4 лютого. Там горів склад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ДСНС Одеської області у Facebook.

Зранку до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в Одесі на 21- му кілометрі Старокиївського шляху. По прибуттю рятувальники встановили, що горять будівельні матеріали на складі.

 

Пожежники ліквідували вогонь на площі 150 метрів квадратних. Причина пожежі та збитки встановлюються.

На місці пожежі працювали 10 одиниць техніки ДСНС та 34 рятувальники.

 

Фото: в Одесі згорів склад (facebook.com/DSNSODE)

 

 

Нагадаємо, 4 січня у Каневі Черкаської області спалахнула масштабна пожежа на території одного з підприємств. У мережі повідомляли, що горів сирзавод.

Також нещодавно у Кривому Розі загасили пожежу у багатоповерхівці. Постраждали жінка та троє маленьких дітей - двоє хлопчиків та дівчинка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаПожежаДСНС