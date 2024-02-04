В Одесі зранку спалахнула пожежа на складі: фото, відео

Нагадаємо, 4 січня у Каневі Черкаської області спалахнула масштабна пожежа на території одного з підприємств. У мережі повідомляли, що горів сирзавод.

Також нещодавно у Кривому Розі загасили пожежу у багатоповерхівці. Постраждали жінка та троє маленьких дітей - двоє хлопчиків та дівчинка.

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