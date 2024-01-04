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У Каневі спалахнула потужна пожежа на заводі (відео)

Канів, Четвер 04 січня 2024 12:35
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У Каневі спалахнула потужна пожежа на заводі (відео) Фото: у Каневі горить сирзавод (facebook.com/DSNSCHERKASY)
Автор: Наталія Юрченко

Потужна пожежа спалахнула сьогодні, 4 січня, у місті Канів Черкаської області. Там горить завод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ДСНС у Черкаській області та місцеві Telegram-канали.

Рятувальники повідомляють, що сьогодні зранку отримали повідомлення про пожежу на території одного з підприємств у місті Канів.

Бійці ДСНС встановили, що вогонь охопив покрівлю, площа пожежа сягає близько 200 квадратних метрів. Оголошено підвищений номер виклику. Наразі пожежу намагаються ліквідувати.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що у Каневі горить сирзавод. Причина загоряння поки невідома.

На опублікованих у соцмережах кадрах можна помітити, що пожежа досить потужна і супроводжується чорним димом. Її видно з різних районів міста.

Нагадаємо, нещодавно у Шевченківському районі Києва горів гуртожиток. Пожежа спалахнула на вулиці Лук'янівська.

Крім того, у Дарницькому районі Києва горів склад з будматеріалами. Пожежа була потужною.

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ДСНС Пожежа Черкасская область
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