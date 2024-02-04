В Одессе утром вспыхнул пожар на складе: фото, видео

Напомним, 4 января в Каневе Черкасской области вспыхнул масштабный пожар на территории одного из предприятий. В сети сообщалось, что горел сырзавод.

Также недавно в Кривом Роге потушили пожар в многоэтажке. Пострадали женщина и трое маленьких детей - двое мальчиков и девочка.

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