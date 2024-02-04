В Одесі зранку спалахнула пожежа на складі: фото, відео

Потужна пожежа спалахнула в Одесі зранку 4 лютого. Там горів склад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ДСНС Одеської області у Facebook.

На місці пожежі працювали 10 одиниць техніки ДСНС та 34 рятувальники.

Пожежники ліквідували вогонь на площі 150 метрів квадратних. Причина пожежі та збитки встановлюються.

Зранку до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в Одесі на 21- му кілометрі Старокиївського шляху. По прибуттю рятувальники встановили, що горять будівельні матеріали на складі.

Нагадаємо, 4 січня у Каневі Черкаської області спалахнула масштабна пожежа на території одного з підприємств. У мережі повідомляли, що горів сирзавод.

Також нещодавно у Кривому Розі загасили пожежу у багатоповерхівці. Постраждали жінка та троє маленьких дітей - двоє хлопчиків та дівчинка.

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