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В Одесі зранку спалахнула пожежа на складі: фото, відео

Одеса, Неділя 04 лютого 2024 11:35
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В Одесі зранку спалахнула пожежа на складі: фото, відео Фото: в Одесі згорів склад (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Наталія Юрченко

Потужна пожежа спалахнула в Одесі зранку 4 лютого. Там горів склад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ДСНС Одеської області у Facebook.

Зранку до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в Одесі на 21- му кілометрі Старокиївського шляху. По прибуттю рятувальники встановили, що горять будівельні матеріали на складі.

Пожежники ліквідували вогонь на площі 150 метрів квадратних. Причина пожежі та збитки встановлюються.

На місці пожежі працювали 10 одиниць техніки ДСНС та 34 рятувальники.

Фото: в Одесі згорів склад (facebook.com/DSNSODE)

Нагадаємо, 4 січня у Каневі Черкаської області спалахнула масштабна пожежа на території одного з підприємств. У мережі повідомляли, що горів сирзавод.

Також нещодавно у Кривому Розі загасили пожежу у багатоповерхівці. Постраждали жінка та троє маленьких дітей - двоє хлопчиків та дівчинка.

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Одеса Пожежа ДСНС
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