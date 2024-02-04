В Одессе утром вспыхнул пожар на складе: фото, видео
Мощный пожар вспыхнул в Одессе утром 4 февраля. Там горел склад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС Одесской области в Facebook.
Утром в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в Одессе на 21 километре Старокиевского пути. По прибытию спасатели установили, что горят строительные материалы на складе.
Пожарные ликвидировали огонь на площади 150 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
На месте пожара работали 10 единиц техники ГСЧС и 34 спасателя.
Фото: в Одессе сгорел склад (facebook.com/DSNSODE)
Напомним, 4 января в Каневе Черкасской области вспыхнул масштабный пожар на территории одного из предприятий. В сети сообщалось, что горел сырзавод.
Также недавно в Кривом Роге потушили пожар в многоэтажке. Пострадали женщина и трое маленьких детей - двое мальчиков и девочка.
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