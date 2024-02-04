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В Одессе утром вспыхнул пожар на складе: фото, видео

Одесса, Воскресенье 04 февраля 2024 11:35
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В Одессе утром вспыхнул пожар на складе: фото, видео Фото: в Одессе сгорел склад (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Наталья Юрченко

Мощный пожар вспыхнул в Одессе утром 4 февраля. Там горел склад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС Одесской области в Facebook.

Утром в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в Одессе на 21 километре Старокиевского пути. По прибытию спасатели установили, что горят строительные материалы на складе.

Пожарные ликвидировали огонь на площади 150 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

На месте пожара работали 10 единиц техники ГСЧС и 34 спасателя.

Фото: в Одессе сгорел склад (facebook.com/DSNSODE)

Напомним, 4 января в Каневе Черкасской области вспыхнул масштабный пожар на территории одного из предприятий. В сети сообщалось, что горел сырзавод.

Также недавно в Кривом Роге потушили пожар в многоэтажке. Пострадали женщина и трое маленьких детей - двое мальчиков и девочка.

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Одесса Пожар ГСЧС
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