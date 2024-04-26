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В Одесі збільшили час продажу алкоголю

П'ятниця 26 квітня 2024 13:14
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В Одесі збільшили час продажу алкоголю Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В Одесі збільшили час продажу алкоголю. Тепер в місті алкогольні напої можна продавати до 23:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Одеської міськради в Telegram.

"В Одесі дозволено торгівлю алкогольними напоями до 23:00", - йдеться у повідомленні.

Заборона на продаж алкоголю

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року, в країні було запроваджено воєнний стан. Це спричинило певні обмеження, в тому числі й на продаж алкогольних напоїв.

З 23:00 до 7:00 по всій Україні заборонений продаж алкогольних напоїв у магазинах, ресторанах, кафе та інших закладах. Однак у Донецькій та Сумській областях введена повна заборона на продаж алкоголю.

Військовослужбовцям Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, а також поліцейським та іншим правоохоронним органам заборонений продаж алкогольних напоїв в будь-який час доби.

В деяких регіонах України, окрім загальнодержавних, можуть діяти додаткові обмеження на продаж алкоголю. Наприклад, у деяких областях заборонений продаж алкоголю вдень, а також введені обмеження на продаж алкогольних напоїв певного градуса.

Більше про заборону на продаж алкоголю в Україні та які правила діють по регіонах - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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