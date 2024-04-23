Які правила продажу алкоголю діють в Україні і де найсуворіші обмеження

Від початку повномасштабної війни в Україні запровадили обмеження на продаж алкоголю. Наразі правила продовжують діяти у певні години доби для більшості регіонів, але залежно від ситуації з безпекою вони можуть змінюватися. Водночас є населені пункти, де міцні напої під повною забороною.

Більше про заборону на продаж алкоголю в Україні та які правила діють по регіонах – на РБК-Україна нижче.

При підготовці використовувалися: офіційні заяви керівників місцевих органів влади та ОВА, публікації "Суспільне", "Мост", Zaxid.net.

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Правила продажу алкогольних напоїв під час війни

Після оголошення воєнного стану через широкомасштабне вторгнення РФ у лютому 2022 в регіонах Україні почали вводити заборону на продаж міцних напоїв для цивільного населення та військовослужбовців.

Станом на зараз у більшості областей обмеження діють переважно ввечері до комендантської години, під час неї та вранці. У денний час доби повнолітні українці можуть купляти алкоголь у магазинах чи замовляти у закладах громадського харчування.

Проте ці правила діють лише для цивільних. Особам у військовій формі продаж алкоголю заборонений у будь-який час доби.

До того ж військові адміністрації у регіонах можуть змінювати графік дозволеного продажу спиртного, чи вводити повну заборону з огляду на безпекову ситуацію.

Суб'єктам господарювання, які порушують правила продажу алкоголю загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 6800 до 13600 грн (ч.2 ст. 156 КУпАП).

Які обмеження діють в регіонах

В Києві продаж алкоголю в магазинах дозволений з 11:00 до 21:00, а в закладах громадського харчування – до 22:00. В області ситуації відрізняється. До прикладу, в Яготинській, Білоцерківській, Бучанській громадах купити міцні напої можна з 09:00 до 22:00.

Наразі в Одесі заборона на продаж алкоголю діє з 22:00 до 09:00, проте обмеження можуть послабити. Дозволений період планують подовжити ще на годину – до 23:00.

З 25 березня 2024 у Сумській області (за виключенням територій активних чи можливих бойових дій) встановлено заборону на продаж алкоголю з 21:00 до 08:00.

При цьому на територіях активних чи можливих бойових дій, зокрема у місті Суми, заборону посилили. За наказом ОВА введено наступні правила:

продаж слабоалкогольних напоїв, вин та пива в кафе та магазинах дозволено щоденно з 11:00 до 19:00;

у вихідні дні – з 11:00 до 19:00;

у закладах ресторанного господарства (крім кафетеріїв) дозволено продаж всіх алкогольних напоїв впродовж тижня з 11:00 до 21:00.

У Львові з грудня 2023 встановлено дозвіл на продаж алкоголю з 12:00 до 22:00. В інші години доби реалізація міцних напоїв у магазинах, кафе та ресторанах забороняється.

У Тернополі алкогольні, слабоалкогольні напої та пиво продають з 08:00 до 22:00, а в закладах ресторанного господарства, яким встановлено нічний режим роботи – до 23.00. Комендантська година в регіоні діє з 00:00 до 05:00.

У Запоріжжі продаж пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв дозволено з 8:00 до 22:00 усім суб'єктам господарювання, які мають ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями. Також з 08:00 до 22:00 можна купити міцні напої в Полтаві та Луцьку.

В Івано-Франківську та області продаж алкоголю дозволено з 10:00 до 21:00.

На Хмельниччині торгувати алкоголем можна з 9-ї ранку до 23-ї години, проте в обласному центрі графік інший – з 10 ранку до 22-ї години.

З 18 січня 2024 у Чернігові та області закладам харчування та торговим мережам дозволено продавати алкоголі напої з 09:00 до 22:00.

На Вінничині алкоголь можна придбати з 06:00 до 22:00.

У низці регіонів України заборона на продаж алкоголю діє лише під час комендантської години:

Харків та область – з 23:00 до 05:00

Дніпро та область – з 00:00 до 05:00

Житомир та область – з 00:00 до 05:00

Рівненщина – 00:00 до 05:00

Миколаївщина – 00:00 – 05:00 (Очаківська, Чорноморська та Куцурубська ОТГ: 23:00 – 05:00)

Чернівецька область – з 00:00 до 04:00

Єдиним регіоном, де наразі не введено обмеження на продаж алкоголю та немає комендантської години, залишається Закарпаття.

"Сухий закон". Де введено повну заборону на продаж алкоголю

Найсуворіші обмеження щодо реалізації спиртних напоїв запроваджені на території Донецької області. Від 11 липня 2022 у всіх населених пунктах Донеччини заборонено продаж всіх видів алкоголю не тільки для військових, але й для цивільного населення.

Жорсткі обмеження також залишаються на території Херсонської області. З 17 листопада 2023 введено повну заборону на продаж алкоголю у 160 населених пунктах, які розташовані в тридцятикілометровій зоні від Дніпра.

При цьому обмеження не поширюється на Херсон, Зеленівку, Степанівку та Чорнобаївку. В Херсоні придбати міцні напої можна з 10:00 до 15:00.