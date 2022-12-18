В Одесі завтра електротранспорт відновить роботу

Міський електричний транспорт Одеси завтра, 19 грудня, відновить свою роботу після масового ракетного удару росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook КП "Одесміськелектротранс".

У зв'язку з дефіцитом генерації електроенергії з п'ятниці до понеділка на низці маршрутів електротранспорту в Одесі працювали комунальні автобуси та маршрутні таксі.

Трамваї та тролейбуси у місті тимчасово зупинили свою роботу після ракетного удару окупантів по об'єктах енергетичної інфраструктури, що відбувся у п'ятницю, 16 грудня.

Нагадаємо, 16 грудня росіяни вдалися до чергової масованої атаки по території України. Через це виникли масові перебої з електроенергією у низці регіонів.

Окупанти випустили 76 ракет по Україні, 60 з яких збили сили ППО.

РБК-Україна також повідомляло, що Київський метрополітен не може відновити роботу через дефіцит електроенергії.

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