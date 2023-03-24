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У Миколаєві завершують опалювальний сезон

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Миколаїв, П'ятниця 24 березня 2023 16:17
У Миколаєві завершують опалювальний сезон Фото: у Миколаєві завершують опалювальний сезон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Миколаєві вирішили завершувати опалювальний сезон. Виконавчий комітет міської ради ухвалив відповідне рішення на сьогоднішньому засіданні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

"Протягом 5 днів теплопостачальні підприємства міста припинять подачу тепла до всіх об’єктів, крім лікувальних закладів та деяких об'єктів соціальної сфери", - написав він.

При цьому розрахунки вартості послуг, нарахування пільг та субсидій для певних категорій населення будуть здійснювати з врахуванням фактичних дат відключення житлових будинків від теплопостачання.

Сєнкевич зазначив, що це рішення також означає, що теплопостачальні підприємства починають підготовку до наступного опалювального сезону - планують ремонт мереж та оновлення обладнання.

Нагадаємо, Дніпро стало першим містом, у якого почали відключати опалення у домівках.

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Миколаїв Опалювальный сезон
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