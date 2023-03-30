В Одессе заканчивается отопительный сезон

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэрии.

Также отметим, что сегодня в Одессе поднялась температура до 8 градусов тепла, ночью был мороз -1. В ближайшие дни в городе ожидается дождь, а температура днем поднимется до 11-12 градусов тепла.

"С 1 апреля начнутся плановые работы по ремонту теплового хозяйства", - добавили в городском совете Одессы.

Ранее мы писали о том, что 31 марта завершается отопительный сезон и в Полтаве. Также отключение отопления анонсировали и в Николаеве.

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