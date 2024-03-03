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В Одесі завершили пошукову операцію на місці удару дрона

Фото: в Одесі завершили пошуки на місці удару дрона (t.me/dsns_telegram)
Автор: Дмитро Левицький

В Одесі рятувальники завершили пошукову операцію на місці удару ворожого дрона в багатоповерхівку. В результаті російської атаки загинули 12 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Внаслідок влучання російського дрона в багатоповерхівку загинуло 12 людей, пʼятеро з них - діти", - заявив Кіпер у своєму Telegram-каналі.

За його словами, серед загиблих 4-місячний Тимофій, 7-місячна Ліза, 3-річний Марк, 8-річна Злата та Сергій, якому в липні мало виповнитися 10 років.

Удар росіян по Одесі

В ніч на 2 березня росіяни атакували Одесу та область дронами. В результаті атаки ворожий дрон влучив в одну з одеських багатоповерхівок, що спричинило руйнування 18 квартир. Рятувальники два дні працювали на місці, розбираючи завали.

В результаті ворожої атаки на Одесу, зокрема загинула сім'я військових з 7-місячною донькою.

Крім того, сьогодні ввечері під завалами будинку в Одесі знайшли тіла 10-річного хлопчика та 8-річної дівчинки. Вони були братом та сестрою, а тіло їх матері та сестрички дістали з-під завалів сьогодні зранку.

Як заявляв глава МЗС Литви, російська атака на Одесу є абсолютно жахливим вбивством українців. Для Росії мають бути негайні наслідки, наголошував він.

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ОдесаАтака дронівВійна Росії проти України