МЗС Литви про російський обстріл Одеси: мають бути негайні наслідки

Атака російського дрона на Одесу є абсолютно жахливим вбивством українців. Для Росії мають бути негайні наслідки.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост в соцмережі X (колишній Twitter).

"Це абсолютно жахливе вбивство. Умисно вбиваючи немовлят уві сні, Росія заявляє про явну зневагу до будь-яких мирних угод, минулих чи майбутніх. Повинні бути серйозні та негайні наслідки, а не безкарність", - наголосив литовський міністр.

Удар росіян по Одесі

В ніч на 2 березня росіяни атакували Одесу та область дронами. Після першої години ночі в місті чули вибухи, після чого стало відомо про влучання одного з ворожих безпілотників у багатоповерхівку.

Як повідомляли в командуванні Об'єднаних сил ЗСУ, в результаті ворожої атаки на Одесу загинула сім'я військових з 7-місячною донькою.

Крім того, сьогодні ввечері під завалами будинку в Одесі знайшли тіла 10-річного хлопчика та 8-річної дівчинки. Вони були братом та сестрою, а тіло їх матері та сестрички дістали з-під завалів сьогодні зранку.

Станом на зараз відомо про 12 загиблих в результаті ворожої атаки, з них п'ятеро - діти.

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