В Одессе завершили поисковую операцию на месте удара дрона

"В результате попадания российского дрона в многоэтажку погибли 12 человек, пятеро из них - дети", - заявил Кипер в своем Telegram-канале.

По его словам, среди погибших 4-месячный Тимофей, 7-месячная Лиза, 3-летний Марк, 8-летняя Злата и Сергей, которому в июле должно было исполниться 10 лет.

Удар россиян по Одессе

В ночь на 2 марта россияне атаковали Одессу и область дронами. В результате атаки вражеский дрон попал в одну из одесских многоэтажек, что повлекло за собой разрушение 18 квартир. Спасатели два дня работали на месте, разбирая завалы.

В результате вражеской атаки на Одессу, в частности погибла семья военных с 7-месячной дочерью.

Кроме того, сегодня вечером под завалами дома в Одессе обнаружили тела 10-летнего мальчика и 8-летней девочки. Они были братом и сестрой, а тело их матери и сестрички извлекли из-под завалов сегодня утром.

Как заявлял глава МИД Литвы, российская атака на Одессу является ужасным убийством украинцев. Для России должны быть немедленные последствия, подчеркивал он.

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