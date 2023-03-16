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В Одесі затримали ворожого інформатора, який коригував удари РФ та передавав дані "воєнкорам"

Фото: в Одесі затримали ворожого інформатора, який коригував удари РФ та передавав дані "воєнкорам" (ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці затримали ворожого інформатора, який коригував ракетні удари по Одесі та передавав відомості так званим "військовим кореспондентам".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Повідомляється, що зловмисник приховано збирав дані про місця дислокації підрозділів Сил оборони та стратегічно важливі об’єкти транспортної інфраструктури на території Одеської області.

Ворожий інформатор також фіксував "результати" російських повітряних атак та надсилав їх окупантам для подальшого коригування повторних ударів по Одесі.

Фігурант передавав отримані дані окремим російським "військовим кореспондентам", які інформували щодо зібраних ним відомостей представників спецслужб РФ. Для комунікації вони використовували анонімний чат у соцмережі "Вконтакте".

Зазначається, що для того, аби зібрати розвіддані зловмисник їздив по регіону та фотографував українські об’єкти. СБУ затримала ворожого поплічника на спробі поширити закриті відомості.

За даними слідства, підозрюваним є місцевий мешканець, який підтримує збройну агресію Росії та виправдовує воєнні злочини окупантів. Під час обшуку за місцем його проживання виявили комп’ютер із доказами його злочинної діяльності.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, в Одесі затримали колишнього бойовика батальйону "Спарта", який воював на боці "ДНР".

Окрім того, в Одеській області викрили шахраїв, які виманювали гроші у родичів загиблих українських військових.

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