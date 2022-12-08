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В Одесі затримали подружжя російських шпигунів, які готували удари по ППО та складах ЗСУ

Фото: в Одесі затримали подружжя російських шпигунів, які готували удари по ППО та складах ЗСУ (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

СБУ затримала в Одесі подружжя шпигунів Росії, які готували ракетні удари по ППО й артилерійських складах ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Зловмисники збирали розвіддані про місця можливої дислокації та переміщення підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ на території регіону. Втім співробітники Служби безпеки своєчасно викрили російську агентуру і встановили контроль за нею ще на первинному етапі підривної діяльності" , - пише пресслужба.

Зазначається, що один із затриманих - чоловік, який народився в Одесі, а пізніше вступив до армії Росії й брав участь у бойових діях в Чечні. Його дружина - громадянка Росії. Обидва були відправлені до України у 2018 році, аби створити на півдні власний агентурний апарат.

Фото: в Одесі затримали подружжя російських шпигунів, які готували удари по ППО та складах ЗСУ (ssu.gov.ua)

Ще до початку повномасштабного вторгнення агенти збирали дані про обстановку в регіоні й розширювали коло знайомств.

"А вже після 24 лютого насамперед намагалися виявити бойові позиції зенітно-ракетних комплексів "Crotale" і розташування польових артилерійських складів з боєприпасами до ЗРК. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для здійснення повітряних ударів ракетами класу "Калібр" або "Кінжал" по українських військових об’єктах", - додає СБУ.

Також шпигуни збирали дані й про підрозділи наших воїнів на Херсонському напрямку. Усю інформацію вони відправляли "зв’язковому" - мешканцю Севастополя, який негласно співпрацює з розвідкою Росії, однак для прикриття використовував посаду очільника благодійного фонду.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ нещодавно викрила "віцемера" окупантів у Донецькій області, яка відповідала за депортацію до Росії мешканців Маріуполя і Волновахи.

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