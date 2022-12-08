В Одессе задержали супружескую пару шпионов, которые готовили удары по ПВО и складам ВСУ

"Злоумышленники собирали разведданные о местах возможной дислокации и перемещения подразделений противовоздушной обороны ВСУ на территории региона. Впрочем, сотрудники Службы безопасности своевременно разоблачили российскую агентуру и установили контроль за ней еще на первичном этапе подрывной деятельности", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что один из задержанных - мужчина, родившийся в Одессе, а позже вступивший в армию России и принимавший участие в боевых действиях в Чечне. Его жена - гражданка России. Оба были отправлены в Украину в 2018 году, чтобы создать на юге собственный агентурный аппарат.

Фото: в Одессе задержали супругов российских шпионов, которые готовили удары по ПВО и складам ВСУ (ssu.gov.ua)

Еще до начала полномасштабного вторжения агенты собирали данные об обстановке в регионе и расширяли круг знакомств.

"А уже после 24 февраля прежде всего пытались выявить боевые позиции зенитно-ракетных комплексов "Crotale" и расположение полевых артиллерийских складов с боеприпасами к ЗРК. Разведывательная информация требовалась оккупантам для осуществления воздушных ударов ракетами класса "Калибр" или "Кинжал" по украинским военным", - добавляет СБУ.

Также шпионы собирали данные и о подразделениях наших воинов на Херсонском направлении. Всю информацию они отправляли "связному" - жителю Севастополя, который негласно сотрудничал с разведкой России, однако для прикрытия использовал должность главы благотворительного фонда.