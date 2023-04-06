В Одесі затримали колаборантку, яка шукала локації укріпрайонів ЗСУ в області

"Зловмисницею виявилась мешканка Одеси, яка приховано збирала інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону. Насамперед її цікавили локації укріпрайонів поблизу узбережжя Одеської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для збору закритих відомостей фігурантка створила власний прокремлівський Telegram-канал, на який підписалися декілька сотень "однодумців". На ньому вона закликала своїх читачів робити скриншот в Google Maps із координатами підрозділів українських військ та надсилати їй в особисті повідомлення.

"Отримані відомості зловмисниця планувала переправити російським окупантам. Під час обшуку за місцем проживання затриманої виявлено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами підривної діяльності", - додали в СБУ.

Їй повідомлено про підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації про розташування Збройних сил України та обрано безальтернативний запобіжний захід - тримання під вартою.