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В Одессе задержали коллаборантку, которая искала локации укрепрайонов ВСУ в области

Фото: В Одессе задержали коллаборантку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Жительница Одессы собирала информацию о местах дислокации Вооруженных сил Украины и планировала ее передать оккупантам. Правоохранители обнаружили ее и задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницы Службы безопасности Украины и Офиса генерального прокурора.

"Злоумышленницей оказалась жительница Одессы, которая скрыто собирала информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона. В первую очередь ее интересовали локации укрепрайонов у побережья Одесской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для сбора закрытых сведений фигурантка создала прокремлевский Telegram-канал, на который подписались несколько сотен "единомышленников". Она призвала своих читателей делать скриншот в Google Maps с координатами подразделений украинских войск и отправлять ей в личные сообщения.

"Полученные сведения злоумышленница планировала переправить российским оккупантам. Во время обыска по месту жительства задержанной обнаружены мобильные телефоны и компьютерная техника с поличным", - добавили в СБУ.

Ей сообщено о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о расположении Вооруженных сил Украины и избрана безальтернативная мера пресечения - содержание под стражей.

Напомним, что Служба безопасности Украины разоблачила еще трех прокремлевских интернет-агитаторов, которые публично оправдывали вооруженную агрессию РФ и распространяли призыв к свержению власти в Украине.

В Одесской области задержали "последователя" гауляйтера Кирилла Стремоусова, приводившего российские ракеты по местным электроподстанциям.

Правоохранители задержали вражеского информатора, корректировавшего ракетные удары по Одессе и передавшего сведения так называемым "военным корреспондентам".

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