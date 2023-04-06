В Одессе задержали коллаборантку, которая искала локации укрепрайонов ВСУ в области

Жительница Одессы собирала информацию о местах дислокации Вооруженных сил Украины и планировала ее передать оккупантам. Правоохранители обнаружили ее и задержали.

"Злоумышленницей оказалась жительница Одессы, которая скрыто собирала информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона. В первую очередь ее интересовали локации укрепрайонов у побережья Одесской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для сбора закрытых сведений фигурантка создала прокремлевский Telegram-канал, на который подписались несколько сотен "единомышленников". Она призвала своих читателей делать скриншот в Google Maps с координатами подразделений украинских войск и отправлять ей в личные сообщения.

"Полученные сведения злоумышленница планировала переправить российским оккупантам. Во время обыска по месту жительства задержанной обнаружены мобильные телефоны и компьютерная техника с поличным", - добавили в СБУ.

Ей сообщено о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о расположении Вооруженных сил Украины и избрана безальтернативная мера пресечения - содержание под стражей.