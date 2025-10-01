В Одесі затопило майже 700 будинків. Уряд доручив не допустити колапс у місті

Кабінет міністрів України доручив вжити заходів для ліквідації наслідків негоди в Одесі, де затопило майже 700 будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко та мера Одеси Геннадія Труханова .

"Але перш за все це трагедія. Трагедія для нашого міста, де загинули люди. Ми не залишимось осторонь і надамо матеріальну допомогу сімʼям, які втратили своїх близьких. Мої щирі співчуття…", - додав Труханов.

За його словами, комунальні підприємства та районні адміністрації працюють у посиленому режимі. Продовжується оцінка збитків і ліквідація наслідків негоди.

"Оперативні штаби районних адміністрацій вже зафіксували 782 звернення від одеситів щодо підтоплень, повалених дерев, відключення електроенергії та пошкодження майна. Найбільше повідомлень - у Київському районі (465)". - розповів мер.

За попередніми даними у всіх районах Одеси підтоплено 286 приватних будинків та 384 багатоквартирних будинки

"За необхідності можливі відкриття пунктів незламності, а також - виділення коштів з резервного фонду державного бюджету. Уряд буде оперативно ухвалювати необхідні рішення. Очікуємо активної позиції від місцевої влади Одеси", - зазначила прем'єр.

Уряд серед іншого доручив Мінрозвитку разом з Мінфіном, Мінекономіки, МВС, ДСНС та Одеською обласною військовою адміністрацією вжити заходів для ліквідації наслідків зливи, провести необхідні ремонти, не допустити відключення від систем життєзабезпечення, організувати безпеку руху.

Також заслухали міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та голови ДСНС Андрія Даника щодо ліквідації наслідків. Рятувальники працюють на місці і допомагають місцевим мешканцям.

За словами Свириденко, сьогодні на засіданні Кабміну заслухали доповідь віцепрем'єр-міністр Олексія Кулеби з місця події в Одесі.

Негода в Одесі

Нагадаємо, вчора, 30 вересня, Одесу затопило через масштабну зливу. Через негоду у місті було оголошено червоний рівень небезпеки. Також було зупинено громадський транспорт, а школи та садочки було переведено на дистанційне навчання.

Пізніше у ДСНС показали фото наслідків та розповіли про загиблих у місті.

Наразі відомо, що в Одесі загинули дев'ять осіб, серед яких - ціла родина. Також одна з жертв - працівниця "Укрзалізниці".

Президент Володимир Зеленський доручив провести в Одесі масштабну перевірку після зливи, яка призвела до потопу та загибелі людей.

Детальніше про наслідки зливи в Одесі - читайте у матеріалі РБК-Україна.