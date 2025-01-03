В Одесі запрацювали пункти прийому ялинок: повний список адрес

В Одесі розпочали прийом новорічних ялинок для екологічної утилізації. У місті організовано десятки пунктів збору, де мешканці можуть здати використані дерева.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську міську раду.
Пункти прийому новорічних ялинок організували сім комунальних підприємств міста та керуюча компанія. Здати використані новорічні дерева можна до 31 січня.
Час роботи всіх пунктів прийому - з 8:00 до 17:00. Мешканці міста можуть знайти зручний для себе пункт серед адрес, розташованих у різних районах.
Фото: Одеська міська рада
Адреси приймальних пунктів, розподілених за районами обслуговування комунальних підприємств:
Фото: Одеська міська рада
Нагадаємо, що у Києві запрацювали пункти прийому новорічних ялинок. У КМДА уточнили, що в цілому розпочали роботу 78 пунктів прийому новорічних ялинок і сосен.