У Києві запрацювали пункти прийому новорічних ялинок: як знайти найближчий

У четвер, 2 січня, в Києві розпочали роботу пункти прийому новорічних ялинок і сосен.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

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Правила утилізації новорічних ялинок і сосен

У Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА розповіли, що до утилізації приймають:

тільки живі дерева

дерева без декоративних прикрас

"Екологічна утилізація цих дерев дасть змогу повторно використати їх у зеленому господарстві", - пояснили українцям.

Зазначається, що ялинки, зокрема, подрібнять на щепу, яка піде на мульчування лунок молодих дерев:

для захисту від перемерзання коренів під час морозів

для збереження вологи у спеку

Утилізація святкових дерев у 2024 році (фото: kyivcity.gov.ua)

Як знайти найближчий пункт прийому в Києві

У КМДА уточнили, що в цілому 2 січня в Києві розпочали роботу 78 пунктів прийому новорічних ялинок і сосен.

Вони працюватимуть до 31 січня в кожному районі міста:

у парках і скверах

на територіях комунальних підприємств з утримання зелених насаджень

на територіях лісопаркових господарств

Ознайомитись із картою всіх доступних пунктів прийому можна на сайті КО "Київзеленбуд".

Пункти прийому новорічних ялинок (скриншот: google.com/maps)

"Зверніть увагу - в пункти, навпроти яких не вказаний графік роботи, можна здати дерева в будь-який час, окрім комендантської години", - пояснили українцям.

Крім того, повний адресний перелік пунктів прийому у різних районах столиці (а також графік їх роботи) можна знайти на сайті КМДА.