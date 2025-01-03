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В Одессе заработали пункты приема елок: полный список адресов

Фото: пункты сбора елок в Одессе (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В Одессе начали прием новогодних елок для экологической утилизации. В городе организованы десятки пунктов сбора, где жители могут сдать использованные деревья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский городской совет.

Пункты приема новогодних елок организовали семь коммунальных предприятий города и управляющая компания. Сдать использованные новогодние деревья можно до 31 января.

Время работы всех пунктов приема - с 8:00 до 17:00. Жители города могут найти удобный для себя пункт среди адресов, расположенных в разных районах.

Фото: Одесский городской совет

Адреса приемных пунктов, распределенных по районам обслуживания коммунальных предприятий:

КП "ЖКС "Порто-Франковский"

  • просп. Украинских Героев, 4 и 27 (бывший Александровский);
  • ул. Канатная, 19-21;
  • ул. В. Арнаутская, 18;
  • ул. Александра Кутузакия, 28;
  • ул. Десятого апреля, 2;
  • ул. Нежинская, 28;
  • ул. Алексея Маркевича (бывш. Княжеская), 4.

КП "ЖКС "Фонтанский"

  • ул. М. Арнаутская, 7;
  • ул. В. Арнаутская, 83;
  • ул. Транспортная, 8а;
  • просп. Леси Украинки, 23/5 (бывш. Гагарина);
  • ул. Педагогическая, 46а;
  • ул. Тираспольская, 13.

КП "ЖКС "Хмельницкий"

  • ул. Балковская, 199;
  • ул. Средняя, 47;
  • ул. Болгарская, 16;
  • ул. Б. Хмельницкого, 64.

КП "ЖКС "Черемушки"

  • ул. Евгения Танцюры (бывш. Генерала Петрова), 76;
  • ул. Космонавтов, 68;
  • ул. Ивана и Юрия Лип, 38а.

КП "ЖКС "Вузовский"

  • ул. Научная (бывш. Шишкина), 52/2а;
  • ул. Варненская, 5/2;
  • просп. Небесной Сотни, 4;
  • ул. Героев Крут, 3.

Фото: Одесский городской совет

КП "ЖКС "Черноморский"

  • просп. Небесной Сотни, 83;
  • ул. Академика Королева, 63а;
  • просп. Князя Ярослава Мудрого (бывш. Ак. Глушко), 1в и 22а.

КП "ЖКС "Пересыпский"

  • ул. Атамана Чепиги, 9;
  • ул. Трусовская (бывшая Дальневосточная), 6.

УК "КЛЕВЕР"

  • Ярослава Баиса (бывш. Высоцкого), 20;
  • ул. Академика Заболотного, 12;
  • ул. Марсельская, 5;
  • ул. Лузановская, 67;
  • ул. Черноморского казачества, 167.

Напомним, что в Киеве заработали пункты приема новогодних елок. В КГГА уточнили, что в целом начали работу 78 пунктов приема новогодних елок и сосен.

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