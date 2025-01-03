В Одессе заработали пункты приема елок: полный список адресов

В Одессе начали прием новогодних елок для экологической утилизации. В городе организованы десятки пунктов сбора, где жители могут сдать использованные деревья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский городской совет.
Пункты приема новогодних елок организовали семь коммунальных предприятий города и управляющая компания. Сдать использованные новогодние деревья можно до 31 января.
Время работы всех пунктов приема - с 8:00 до 17:00. Жители города могут найти удобный для себя пункт среди адресов, расположенных в разных районах.
Фото: Одесский городской совет
Адреса приемных пунктов, распределенных по районам обслуживания коммунальных предприятий:
Фото: Одесский городской совет
Напомним, что в Киеве заработали пункты приема новогодних елок. В КГГА уточнили, что в целом начали работу 78 пунктов приема новогодних елок и сосен.