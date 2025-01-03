В Одессе заработали пункты приема елок: полный список адресов

Пункты приема новогодних елок организовали семь коммунальных предприятий города и управляющая компания. Сдать использованные новогодние деревья можно до 31 января.

Время работы всех пунктов приема - с 8:00 до 17:00. Жители города могут найти удобный для себя пункт среди адресов, расположенных в разных районах.

Фото: Одесский городской совет

Адреса приемных пунктов, распределенных по районам обслуживания коммунальных предприятий:

КП "ЖКС "Порто-Франковский"

просп. Украинских Героев, 4 и 27 (бывший Александровский);

ул. Канатная, 19-21;

ул. В. Арнаутская, 18;

ул. Александра Кутузакия, 28;

ул. Десятого апреля, 2;

ул. Нежинская, 28;

ул. Алексея Маркевича (бывш. Княжеская), 4.

КП "ЖКС "Фонтанский"

ул. М. Арнаутская, 7;

ул. В. Арнаутская, 83;

ул. Транспортная, 8а;

просп. Леси Украинки, 23/5 (бывш. Гагарина);

ул. Педагогическая, 46а;

ул. Тираспольская, 13.

КП "ЖКС "Хмельницкий"

ул. Балковская, 199;

ул. Средняя, 47;

ул. Болгарская, 16;

ул. Б. Хмельницкого, 64.

КП "ЖКС "Черемушки"

ул. Евгения Танцюры (бывш. Генерала Петрова), 76;

ул. Космонавтов, 68;

ул. Ивана и Юрия Лип, 38а.

КП "ЖКС "Вузовский"

ул. Научная (бывш. Шишкина), 52/2а;

ул. Варненская, 5/2;

просп. Небесной Сотни, 4;

ул. Героев Крут, 3.

Фото: Одесский городской совет

КП "ЖКС "Черноморский"

просп. Небесной Сотни, 83;

ул. Академика Королева, 63а;

просп. Князя Ярослава Мудрого (бывш. Ак. Глушко), 1в и 22а.

КП "ЖКС "Пересыпский"

ул. Атамана Чепиги, 9;

ул. Трусовская (бывшая Дальневосточная), 6.

УК "КЛЕВЕР"